Офіцер ВМС США: НАТО захистить Україну від інтервенції, на Донбасі потрібно діяти інакше

У США впевнені, що Європа повинна допомагати Україні стати частиною НАТО і ЄС, а не втручатися в їхні політичні справи.

На Донбасі американська армія діяла б інакше, у збройних силах потрібно мати витримку. Про це в авторській програмі журналіста Христини Бондаренко ХрістяTalk на YouTube-каналі "Редакція OBOZREVATEL" розповів американський військовий, капітан 1-го рангу, керівник антитерористичного центру НАТО в Туреччині, начальник штабу військової місії зв'язку НАТО в Москві, представник НАТО в РФ Гаррі Табах.

– Ви відкрито критикуєте Путіна і підтримуєте Трампа. Правда?

– Правда. Я ходжу по різних програмах. У вас у ЗМІ йде величезна антитрампівська та антиамериканська пропаганда. На всіх федеральних каналах, я маю на увазі канали з державною ліцензією, які, як мені пояснюють, належать якимось олігархам чи політикам.

На всіх цих каналах йде жорстка антитрампівська пропаганда. Можна сказати, навіть нечесна. Виступають люди, які нічого не знають про Америку, не американці, різні політологи, знавці. І я вважаю своїм обов'язком як американець представити інший бік цієї монети.

Наприклад, дуже часто говорять, що Трамп дав летальну зброю Україні, тому що на нього чинився тиск Конгресу. Тиску Конгресу на нього не могло бути, тому що Конгрес у той час був республіканський. Конгрес відразу, ще 2014 року дозволив летальну зброю, але Обама та Байден наклали на це вето, і вам надходили тільки наші списані ковдри і солдатські шкарпетки.

І тільки коли прийшов Трамп, прекрасно розуміючи, що і українська влада, і український народ були проти нього, все одно ухвалив правильне рішення і зняв це вето. Тоді пішли і "Джевеліни", і снайперські гвинтівки, і те, що було необхідно українській армії, щоб вести бойові дії. І показав, що Америка стає на бік України в цьому конфлікті.

– Трамп досить часто бував у Москві в 1990-х. Говорили про те, що нібито у Путіна є компромат на Трампа.

– У 1990-х уся ваша влада і вся ваша країна була в Москві. Вони що, всі завербовані? Я народився в Москві. І що?

Трамп був бізнесменом і шоуменом. І що з того, що він був у Москві? Багато людей були в Москві. А як щодо того, що при Обамі глава ЦРУ був у Комуністичній партії.

– А історія про жінок, про різні зв'язки тощо.

– Ось я про це і говорю – що у вас у ЗМІ ширяться чутки. Трамп був у Москві, якісь повії пісяли на ліжко...

Летальну зброю він вам дав – це факт. А хто там пісяв на якісь ліжка – це чутки. Немає фактів, немає нічого.

– Чи правда, що Путін дуже не любить, коли його називають кагебешником?

– Він не любить, коли його називають кагебешником, але він любить, коли його називають розвідником.

Якось мене запросили на російську програму. Мені зателефонувала Скабеєва і сказала: "Ми просимо, щоб ви не ображали нашого національного лідера". Я відповів: "А коли це я його ображав? Я ніколи не використовував ніяких образливих слів у його бік". Вона каже: "Ви його називали кагебешником".

– Чому для нього це так образливо?

– Я думаю, тому що у людей з Радянського Союзу асоціація з КДБ дуже погана. У моїй родині це було лайливе слово. Моя мама – продукт ГУЛАГу.

– Є версія, що Путіну зовсім зле, саркома тощо. Знову відновилися всі ці історії у внутрішньополітичних колах у Росії. Навальний, Тесак – їх практично одночасно намагаються прибрати. Ви бачите в цьому якусь конспірологію?

– Ні, я не бачу ніякої конспірології. Я бачу в цьому те, що, якщо ти дзявкаєш проти Путіна, то не важливо, де ти є. Чи перебуваєш ти у Великобританії – тебе отруять, чи ти в Україні – тебе пристрелять на перехресті в центрі міста, чи ти в Москві, як Політковська, заходиш у під'їзд – і там тобі цеглиною по голові дадуть, чи ти, як Березовський, у ванній, і твоя подруга тебе краваткою задушить – байдуже, тобі нічого не допоможе. Якщо ти виступаєш проти Путіна, проти нього особисто, зараз ще і проти Кадирова – то тобі гаплик, тебе отруять або вб'ють.

– Ви, напевно, стежили за Марі Йованович в Україні. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що під час першої зустрічі пані посол Йованович передала йому список осіб, яких не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Ви в це вірите?

– Я не вірю в такі речі, нехай він покаже цей список. Я знаю, що наша пані посол втратила довіру нашого президента і що він її звільнив. Що вона дала неправдиві свідчення в Конгресі, що вона знала, що тут робить син Байдена.

Я вірю, що якимось чином наше посольство під її командуванням було пов'язано з компанією Сороса. Якимось чином і соровські компанії, і американське посольство мали спільні справи. Я вірю, що глава ФБР у нашому посольстві, яка пішла у відставку під командуванням Марі Йованович, тепер працює на якійсь високій посаді в компанії у Сороса.

Я не можу довести, у мене немає ніяких фактів. Але те, що я відчуваю і бачу тут хоча б конфлікт інтересів – то це є точно.

Те, що наше посольство могло дати такий список вашому уряду, це було б дуже дивно. Хоча тепер я не здивуюся, якщо він є. Але тоді пан Луценко повинен показати цей список.

– Була ще й історія про "комірну книгу" часів Януковича, так звану чорну касу. Коли нібито Пол Манафорт отримував гроші із цього списку.

– Це повинно бути розслідувано. Може, спільно з нами. Я знаю, що у нас в посольстві є представники ФБР. Щоб вони дали вам список – цього не чіпай, цього не чіпай і цього не чіпай – такого я ніколи не чув.

Навпаки. Вони можуть сказати: знаєте, у нас є підозра на цю людину, що він бере участь у корупції, давайте разом розслідувати, співпрацювати в цьому. Але як наше посольство може диктувати, кого розслідувати, кого підозрювати в чомусь? Якщо таке є, то це кримінал.

– Трамп уже заявив, що він не визнає вибори, якщо не переможе, тому що дуже багато було поштового голосування.

– Він сказав те ж саме, що і минулого разу – ми подивимося. Я, наприклад, не повірю, що він може програти. Яким чином?

– Історія про деменцію, про слабоумство Байдена – це технологічний трюк?

– Він же весь час усе плутає. Він же сказав, що ваша країна в Африці. Звичайно, у нього деменція, це вже всі бачать.

– Обама боявся Путіна?

– Я не думаю, що хтось його боїться. Але те, що вони не любили один одного, це так. Але спочатку Обама приїхав із червоною кнопкою, послав Клінтон із перезарядженням після Грузії, після 2008 року.

Тоді Путін і сказав: ну все, можна брати Крим спокійно, мені Обама дав зелене світло.

– На вашу думку, можна було тоді Крим не віддавати?

– Ні. Як ви могли його не віддавати? У вас ніхто не питав. Але зелене світло на це дав Обама.

– Я говорила з кримськими татарами. Рефат Чубаров розповідав: нам у якийсь момент роздали зброю, автомати. Нібито вони чекали підтвердження Турчинова.

– Я не знаю. Я знаю одне: Обама після Грузії відправив Клінтон із червоною кнопкою перезавантаження, забули про Грузію, нічого страшного, Абхазія – біс із ними, головне – у нас буде дружба з Путіним.

І Путін тоді сказав: спасибі, друже, ти слабак, і я тепер візьму Крим. Обама вас не підтримав, не дав вам летальної зброї.

– Тоді Обама міг сказати: не лізьте в цей конфлікт?

– Звичайно, міг. А чому Путін зараз не лізе? Трамп же на нього "працює"?

Обама багато чого міг. Послухайте, він президент найбільшої ядерної держави у світі, від якої залежить економіка всього світу. Багато чого залежить у всьому світі від нього, від президента США.

У той момент в Україні відбувалася революція, зміна влади. Без крові, але не мирним шляхом. Тоді головнокомандувач дезертирував, було багато незрозумілого, армія була не підготовлена до війни. Ніхто при здоровому глузді не збирався воювати з Росією.

Договори, меморандуми і все інше було на папері. Як воювати? Я думаю, що почати стрілянину в той момент було б нерозумно, самогубство.

Здаватися без бою – теж погано, тому що американці, німці чи ще хтось могли сказати, мовляв, ви не б'єтеся за свою землю, чому ми будемо битися за вас?

І так погано, і так погано. Але так ви зберігаєте життя, а так загинуть люди, і все одно втратите.

– У разі інтервенції НАТО захистить Україну?

– Я сподіваюся, що такого не буде. Але думаю, що, звичайно, так.

Знову ж таки, коли ви говорите про НАТО, ви говорите про США, або про Європу, або про Туреччину? Ми в Америці постійно підкреслюємо, що Україна в городі Європи. Європа повинна активніше брати участь у цьому. Менше брати участь у наших виборах у США і більше брати участь у житті і допомозі Україні стати частиною Європейського Союзу, частиною НАТО, частиною цивілізованого світу. Тому що явно і Україна, і Грузія прагнуть до цього.

– Як ви можете оцінити перемир'я на Донбасі? Бойова армія сидить в окопах, їх обстрілюють, а відповідати не можна.

– Як військовий я там не перебуваю, я там нічим не командую. Якби це була американська армія, то ми б діяли інакше.

Я можу навести приклад. Ви давно бачили, як ІДІЛ відрізає голови?

– Останнім часом ні.

– Так, під час Трампа – ні. А за Обами це було. Тому що за Обами у нас був порядок ведення бою, що не можна стріляти, поки по тобі не стрельнуть, а коли прийшов Трамп, він скасував цей наказ. Він сказав: якщо по вас стріляють, то стріляйте. А якщо командир – будь він командир роти, командир армії, командир батальйону або корабля – вважає, що його люди або апаратура в небезпеці, стріляйте. І стріляйте наповал.

І звичайно, тоді наші солдати знищили ІДІЛ, і більше ми цього не бачимо.

Російські літаки, які часто хуліганили, пролітаючи над нашими кораблями, наближаючись дуже близько до наших літаків, створюючи аварійну ситуацію. Давно вони це робили? За Обами вони це робили постійно, тому що ми не могли по них стрельнути.

А тепер вони розуміють, що який-небудь командир або офіцер на кораблі, який стоїть черговим, відчує, що це небезпека для його корабля, візьме і розстріляє цей літак. І тоді може бути міжнародний інцидент, тоді може початися стрілянина.

Тому складно сказати, які рішення повинні ухвалювати ваші офіцери, ваші командири в окопах на Донбасі – відповідати на вогонь з того боку чи не відповідати. Іноді треба витримати і не входити в бій. Але деякі не витримували і починали палити у відповідь. І знищували ворога. Але командир на рівні роти або батальйону не знає, що відбувається на іншому фронті, він не знає, що відбувається політично. Він знає тільки свій напрямок.

Тому часто в збройних силах потрібно мати витримку, потрібно розуміти, що ти не бачиш всю картину цього. У тебе наказ стояти тут – і стій. Ніякої самодіяльності, ніяких особистих ідей.