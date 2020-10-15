Офіс генпрокурора викрив адвоката й експрокурора на хабарі у $80 тисяч

Співробітники Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань викрили адвоката та колишнього прокурора у вимаганні $80 тисяч хабаря.

Саме таку неправомірну вигоду вони прагнули отримати від громадянина за вплив на слідчого. Про це інформує пресслужба ОГП.

За даними слідства, адвокат за попередньою змовою з екс-прокурором вимагали гроші, зокрема, за вирішення питання зі слідчим про непритягнення до кримінальної відповідальності, а також закриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю.

Відомо, що правоохоронці затримали адвоката під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі $20 тис.

Обом фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Нині вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки України викрили заступника начальника однієї з колоній Одеської області на вимаганні грошей від засуджених та безоплатному використанні їхньої праці.