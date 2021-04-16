Діти потрапили в реанімацію, а сім'ї ніде жити: з'явилися подробиці пожежі в багатоповерхівці Києва

Двоє дітей 2 і 6 років, яких знайшли без ознак життя під час пожежі на Троєщині в Києві, зараз перебувають у реанімації клініки Охматдит. Молодший Едуард у важкому стані, а сім'ї поки ніде жити. Рятувальники кажуть, що причиною трагедії могло стати баловство з вогнем.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пожежа сталася в п'ятницю, 9 квітня, по вул. Марини Цвєтаєвої, 10/87 в квартирі на 14-му поверсі.

У мережу виклали відео, як столичні рятувальники виносили двох маленьких хлопчиків на руках і разом із поліцейським робили їм штучне дихання до приїзду лікарів. Через затори на дорогах швидка добиралася до місця пожежі близько 40 хвилин.

Тоді дітей дивом вдалося повернути до життя, їм відновили дихання і роботу серця. Зараз 2-річний Едуард і 6-річний Данило перебувають у реанімації клініки Охматдит.

"У той день дружина вийшла хвилин на 10 у магазин по продукти. А коли повернулася, то квартира вже була в диму. Кажуть, що хтось із дітей балувався і щось підпалив", – розповів нам батько хлопчиків Андрій Висоцький.

"Лікарі кажуть, що коли вони [діти] надійшли, то в молодшого стан був кращим. Але потім у нього трапилася внутрішня кровотеча, і зараз йому гірше. За старшим сином спостерігають, зазначають, що потрібен час, щоб зрозуміти, що з ним", – розповідає чоловік.

Квартира сім'ї серйозно постраждала, тому батькам доводиться поневірятися по родичах.

"Ми живемо то у мого брата, його квартира розташована по сусідству, то у брата дружини у Вишгороді. Намагаємося потроху впорядкувати своє житло, щоб було куди повертатися з дітьми", – каже Андрій.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва, попередньою причиною пожежі можуть бути дитячі пустощі.

"За нашими даними, хтось із дітей міг бавитися з вогнем і підпалити штору. Там на місці була виявлена запальничка. Вогонь швидко поширився, почалося виділення отруйних речовин. Але остаточну причину встановить уже поліція", – сказала нам прессекретарка відомства Світлана Водолага.

"На сьогодні критичний стан у молодшого хлопчика, у нього негативна динаміка. У старшого – ситуація стабільна", – каже вона.

Зараз сім'ї потрібна матеріальна допомога. Публікуємо дані карток батьків: