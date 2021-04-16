Діти потрапили в реанімацію, а сім'ї ніде жити: з'явилися подробиці пожежі в багатоповерхівці Києва

Марина Петік
Марина Петік
Кияни
2 хвилини
3,6 т.
Діти потрапили в реанімацію, а сім'ї ніде жити: з'явилися подробиці пожежі в багатоповерхівці Києва

Двоє дітей 2 і 6 років, яких знайшли без ознак життя під час пожежі на Троєщині в Києві, зараз перебувають у реанімації клініки Охматдит. Молодший Едуард у важкому стані, а сім'ї поки ніде жити. Рятувальники кажуть, що причиною трагедії могло стати баловство з вогнем.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Дружина вийшла на 10 хвилин"

Пожежа сталася в п'ятницю, 9 квітня, по вул. Марини Цвєтаєвої, 10/87 в квартирі на 14-му поверсі.

У мережу виклали відео, як столичні рятувальники виносили двох маленьких хлопчиків на руках і разом із поліцейським робили їм штучне дихання до приїзду лікарів. Через затори на дорогах швидка добиралася до місця пожежі близько 40 хвилин.

Молодший хлопчик у критичному стані

Тоді дітей дивом вдалося повернути до життя, їм відновили дихання і роботу серця. Зараз 2-річний Едуард і 6-річний Данило перебувають у реанімації клініки Охматдит.

"У той день дружина вийшла хвилин на 10 у магазин по продукти. А коли повернулася, то квартира вже була в диму. Кажуть, що хтось із дітей балувався і щось підпалив", – розповів нам батько хлопчиків Андрій Висоцький.

"Лікарі кажуть, що коли вони [діти] надійшли, то в молодшого стан був кращим. Але потім у нього трапилася внутрішня кровотеча, і зараз йому гірше. За старшим сином спостерігають, зазначають, що потрібен час, щоб зрозуміти, що з ним", – розповідає чоловік.

Рятувальники і поліцейський до приїзду швидкої реанімували дітей
Діти могли підпалити штору

Квартира сім'ї серйозно постраждала, тому батькам доводиться поневірятися по родичах.

"Ми живемо то у мого брата, його квартира розташована по сусідству, то у брата дружини у Вишгороді. Намагаємося потроху впорядкувати своє житло, щоб було куди повертатися з дітьми", – каже Андрій.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва, попередньою причиною пожежі можуть бути дитячі пустощі.

Діти могли підпалити штору

"За нашими даними, хтось із дітей міг бавитися з вогнем і підпалити штору. Там на місці була виявлена запальничка. Вогонь швидко поширився, почалося виділення отруйних речовин. Але остаточну причину встановить уже поліція", – сказала нам прессекретарка відомства Світлана Водолага.

"На сьогодні критичний стан у молодшого хлопчика, у нього негативна динаміка. У старшого – ситуація стабільна", – каже вона.

Зараз сім'ї потрібна матеріальна допомога. Публікуємо дані карток батьків:

  • 4731 2191 2305 7865 Висоцька Катерина Броніславівна, Приват Банк;

  • 5355 5712 8205 5698 Висоцький Андрій Іванович Альфа Банк.

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