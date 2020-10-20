ОБСЄ зафіксувала на Донбасі невідведені "Град" та гаубиці терористів

На тимчасово окупованих Росією територіях Луганщини 16 жовтня було виявлено 13 одиниць озброєння, розташованих із порушенням ліній відведення. Серед них – реактивна система залпового вогню.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 19 жовтня 2020 року. У документі наголосили, що ворожу зброю помітили на території аеродрому біля села Переможне (19 км на південь від Луганська), яке наразі непідконтрольне Україні.

Там же БПЛА ОБСЄ зафіксував дві самохідні гаубиці "Акація" та "Гвоздика", буксирувану протитанкову гармату "Рапіра", буксирувані гаубиці "Жаба", Д-20, "Мста-Б". Додаткові дві самохідні гаубиці терористи розмістили поблизу села Біле (22 км на захід від Луганська).

Також СММ ОБСЄ наголосила, що за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння зафіксовано ще вісім одиниць техніки на тимчасово окупованій території Донбасу. Йдеться про танки, міномети та ЗРК "Стріла".

Терористи розмістили на лінії зіткнення важке озброєння. Звіт СММ ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала порушення терористами відведення техніки. Звіт СММ ОБСЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL: