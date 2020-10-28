Офіцер НАТО: Обама дав Путіну зелене світло на захоплення Криму

У 2014 році Барак Обама, який займав пост президента США, міг запобігти захопленню і анексії Криму, але не зробив цього.

Таку думку в авторській програмі журналістки Христини Бондаренко ХрістяTalk на каналі Редакція OBOZREVATEL в YouTube висловив американський військовий, капітан 1-го рангу, представник НАТО в РФ Гаррі Табах. "Обама після Грузії відправив Клінтон з червоною кнопкою перезавантаження, Абхазія – біс із ними, головне – у нас буде дружба з Путіним. І Путін тоді сказав: спасибі, друже, ти слабак, і я тепер візьму Крим", – заявив офіцер.

Він нагадав про те, що в 2014 році Конгрес США ухалив рішення про надання Україні летальної зброї, але Обама наклав на нього вето.

"Обама багато чого міг. Він був президентом найбільшої ядерної держави в світі, від якої залежить економіка всього світу. Багато чого залежить у всьому світі від нього, від президента США", – сказав Табах. Але замість цього глава Білого Дому "дав Путіну зелене світло" на анексію Криму.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Гаррі Табахом читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський озвучив ініціативу щодо створення "Кримської платформи" – переговорного майданчика з питань деокупації українського півострова. Він висловив надію на те, що Євросоюз приєднається до цієї ініціативи.