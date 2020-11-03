Ні Трамп, ні Байден не віддадуть Україну на поталу Росії, – офіцер ВМС США

Тетяна Гайжевська Розслідування 19:00, 3.11.2020 Оновлено: 19:42, 3.11.2020

Хто б не виграв президентські вибори в США – Дональд Трамп чи Джо Байден, – Сполучені Штати не залишать Україну без уваги й допомоги.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив капітан ВМС США у відставці Гаррі Табах. "Хто б не був президентом, я думаю, що Україну американці не покинуть, Україна залишиться на радарі США. Навіть якщо Байден буде президентом, він зрозуміє, що Україна – це ахіллесова п'ята", – запевнив офіцер.

"Байден буде дуже обережний і дуже добрий з Україною, а якщо президентом буде Трамп, то, думаю, він продовжить свою політику й буде дуже акуратний з Україною. Я думаю, що Україну не кинуть напризволяще й не віддадуть на поталу Росії", – додав він.

Табах також нагадав про факти, які, на його думку, свідчать про довіру Заходу до України – допомогу в становленні військово-морського флоту.

"Передання катерів берегової охорони вже схвалено Конгресом. Крім того, британці передають Україні сучасні ракетні катери. А їх не передають просто так, це означає, що в Заходу є величезна довіра до України і надія, що Україна контролюватиме Чорне і Азовське моря", – наголосив військовий.

Як писав OBOZREVATEL, 3 листопада в США проходять вибори президента. ОBOZREVATEL стежить за розвитком подій.

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