Названо прізвища ще чотирьох російських солдатів, що воювали на Донбасі. Фото

Міжнародне розвідувальне співтовариство оприлюднило прізвища чотирьох російських військовослужбовців, які воювали на Донбасі влітку-восени 2014 року.

Як повідомляється на сайті Inform Napalm, вони входили до складу 200-ї окремої мотострілкової бригади Північного флоту (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця).

Йдеться про Павла Єрмоліна, Дмитра Мартинюка, Сергія Мухлаєва, Івана Кочегарова. Троє є солдатами-контрактниками, а один – офіцером підрозділу радіоелектронної боротьби.

"В альбомі одного з фігурантів минулого розслідування виявили серію фотографій, яка демонструвала польову життя військовослужбовців 200-ої бригади. Тоді ми припустили, що знімки, на яких не раз з'являється їжак, з великим ступенем ймовірності відносяться до періоду так званої української відрядження североморцев влітку- восени 2014 року. Саме ці фотографії допомогли нам вийти на слід підрозділи радіоелектронної боротьби цієї бригади і ідентифікувати трьох контрактників і одного офіцера. у профілях знайдено чимало фотографій, які свідчать про їхню участь у війні проти України, зокрема, використання сучасної російської станції перешкод Р-330Ж "Житель" комплексу РЕБ, яку ми не раз фіксували на Донбасі", – йдеться в повідомленні.

Дмитро Мартинюк, 1984 року народження, родом з Оленегорска Мурманської області. Є випускником Тамбовського навчального центру з підготовки молодших спеціалістів РЕБ. У нього більше 10 років надстрокової служби та звання старшого сержанта. Також він брав участь у вторгненні в Грузію в 2008 році.

Сергій Мухлаєв народився в 1987 році в Ртищеві Саратовської області. Випускник Військового інституту радіоелектроніки. Звання – капітан.

Павло Ермолин родом з Мурманська. У званні прапорщика.

Іван Кочегаров народився в 1985 році в Печензі Мурманської області. більш докладної інформації про нього немає, оскільки відсутня активна сторінка в соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Inform Napalm з'ясували імена російських військових, причетних до окупації Криму.