Штаб ООС показав відео успішної "ліквідації диверсантів" на Луганщині

Дар'я Дурова Розслідування 01:35, 18.10.2020

Українські правоохоронці та військові провели тактико-спеціальне навчання в місті Лисичанськ Луганської області.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook 17 жовтня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Будівля, де сховалася "група диверсантів"
Скриншот відео

Уточнюється, що захисники країни під час навчання протидіяли диверсійно-розвідувальним групам.

Українські бійці підходили до будівлі позаду військової техніки, яка служила прикриттям
Скриншот відео

"Було відпрацьовано оперативні, пошукові та фільтраційні заходи щодо пошуку і нейтралізації групи умовних диверсантів. Також під час навчання оброблені основні й додаткові канали для подальшої координації та узагальнення інформації", – сказано в повідомленні.

Навчання в Лисичанську
Скриншот відео
Затримання "злочинців"
Скриншот відео
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, відкривши вогонь по позиціях ЗСУ. Бойових втрат і поранень серед особового складу ООС не було.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

У Києві попрощалися з ветераном ООС Микитенком, який вчинив самоспалення на Майдані. Фото і відео

Смерті військових, які від нас приховують в перемир’я

В Одесі проспекту Небесної Сотні повернуть ім'я маршала Жукова

"Л/ДНР" атакували позиції ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

В Україні вперше зафіксували понад 6,4 тисячі нових хворих на COVID-19: рекордна статистика на 17 жовтня