Штаб ООС показав відео успішної "ліквідації диверсантів" на Луганщині

Українські правоохоронці та військові провели тактико-спеціальне навчання в місті Лисичанськ Луганської області.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook 17 жовтня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Уточнюється, що захисники країни під час навчання протидіяли диверсійно-розвідувальним групам.

"Було відпрацьовано оперативні, пошукові та фільтраційні заходи щодо пошуку і нейтралізації групи умовних диверсантів. Також під час навчання оброблені основні й додаткові канали для подальшої координації та узагальнення інформації", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим тиші на Донбасі, відкривши вогонь по позиціях ЗСУ. Бойових втрат і поранень серед особового складу ООС не було.