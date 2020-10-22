Нацполіція викрила шахрайську схему на виборах: був задіяний навіть декан вишу

Нацполіція викрила шахрайську схему на місцевих виборах, за допомогою якої зловмисники штучно збільшували кількість виборців на окремих виборчих дільницях.

Шахраї подавали до органу ведення реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування, при цьому за однією виборчою адресою реєстрували від 50 до 300 осіб, повідомила пресслужба поліції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом.

В Тернопільській області декан одного з вишів організував "схему" серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі до органу ведення реєстру здійснювали у приміщенні університету.

На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їх виборчі адреси.

21 жовтня правоохоронці провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів. У результаті вилучені документи, мобільні термінали та комп’ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направлено на експертизу.

За фактом протиправних дій слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України розпочали кримінальне провадження за статтею "Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців" Кримінального кодексу України.

Як повідомив OBOZREVATEL, під час виборчої кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень. Найгірша ситуація склалася у великих містах і великих об'єднаних територіальних громадах.