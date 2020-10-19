Нацполіція викрила банду торговців зброєю. Відео

Співробітники Національної поліції України викрили банду торговців зброєю.

Правоохоронці провели обшуки на базі злочинців, повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Департаментом карного розшуку Національної поліції України спільно з управлінням спеціальних розслідувань та управлінням карного розшуку (УКР) ГУНП в Дніпропетровській області, УКР ГУНП в Чернівецькій області задокументовано та викрито організовану групу осіб, що займалася виготовленням, переробкою та збутом вогнепальної зброї й боєприпасів на території України", – говориться в повідомленні.

Деталі розслідування пресслужба Нацполіції України пообіцяла надати згодом.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у співробітника харківського управління СБУ знайшли автомат, боєприпаси, гранати та амфетамін, що зберігалися незаконно.