Нацполіція викрила банду торговців зброєю. Відео
Обшуки пройшли на базі злочинців в Чернівецькій області
Банда займалася виготовленням, переробкою та збутом вогнепальної зброї та боєприпасів на території України
Деталі пресслужба Нацполіціі пообіцяла надати пізніше
Співробітники Національної поліції України викрили банду торговців зброєю.
Правоохоронці провели обшуки на базі злочинців, повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Департаментом карного розшуку Національної поліції України спільно з управлінням спеціальних розслідувань та управлінням карного розшуку (УКР) ГУНП в Дніпропетровській області, УКР ГУНП в Чернівецькій області задокументовано та викрито організовану групу осіб, що займалася виготовленням, переробкою та збутом вогнепальної зброї й боєприпасів на території України", – говориться в повідомленні.
Деталі розслідування пресслужба Нацполіції України пообіцяла надати згодом.
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