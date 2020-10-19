Нардеп Тарута приховав мільйони, а НАБУ боїться відкрити справу. Розслідування

Народний депутат України IX скликання ("Батьківщина") Сергій Тарута, який неодноразово їздив до Росії під час війни, дивним чином виходить сухим із води. І навіть коли є всі ознаки вчинення "обранцем" кримінального злочину, провадження ніхто не відкриває.

Детальніше про скандальну ситуацію – у розслідуванні OBOZREVATEL.

Гучна обіцянка

Ще у вересні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало повідомлення про те, що за результатами перевірок декларацій чиновників і депутатів були виявлені ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 114 мільйонів гривень.

Повідомлення на офіційному сайті НАЗК

Також агентство окремо зупинилось на "мистецтвах" Сергія Тарути. За інформацією НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2016 рік становила понад 5,3 млн гривень.

НАЗК опублікувало інформацію щодо Тарути

За декларування недостовірної інформації в Україні передбачена кримінальна відповідальність, але вона настає в разі, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Так, Сергій Тарута, який вказав у декларації за 2016 рік недостовірних відомостей на більш ніж 5,3 млн гривень, підпадає під кримінальну відповідальність.

Відзначимо, що санкція статті 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації) передбачає штраф, громадські роботи, позбавлення волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Висновок із рішення НАЗК за результатами повної перевірки декларації депутата Тарути

Список того, що приховав Тарута в декларації, можна прочитати в рішенні НАПКу (документ на 19-ти сторінках):

Незважаючи на ці факти, журналісти OBOZREVATEL не знайшли підтвердження про відкрите за цей час кримінальне провадження щодо Тарути і звернулися з інформаційними запитами до антикорупційних органів.

"Справу поставили на гальма"

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) на питання про те, чи надходили в Бюро заяви, повідомлення тощо про порушення законодавства України народним депутатом Сергієм Тарутою, відповіли, що у такої інформації обмежений доступ, а "розголошення може завдати шкоди особі, суспільству, державі".

Відповідь НАБУ

Відповідь НАБУ

Досить дивна відповідь, враховуючи, що у НАБУ було достатньо часу, щоб направити матеріали до суду. Нагадаємо, повідомлення НАЗК опубліковано ще у вересні 2019 року, а слідство стосовно тієї чи іншої особи можна завершити протягом двох місяців. Але вже минув рік.

Аналогічне питання щодо Сергія Тарути ми адресували і до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За результатами оброблених даних ЕРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань – Ред.) інформуємо, що детективами Національного антикорупційного бюро України не здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях, у яких повідомлялося про підозру згаданому у Вашому запиті народному депутату України (Сергію Таруті – Ред.)", – сказано у відповіді САП.

Відповідь САП

Як бачимо, склалася неймовірно вдала для народного депутата ситуація: антикорупційні органи встановили факт правопорушення, але... "присоромили і відпустили". Точніше, як вважає співрозмовник OBOZREVATEL в одній із вищезазначених структур, більше схоже на те, що "справу поставили на гальма, а ось чому – зовсім інше питання".

Також, за словами джерела, щоб відстрочити кримінальне "переслідування", Тарута зробив певні кроки. Один із них – у березні 2020 року нардеп подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва на рішення НАЗК.

Інформація про справу

У позові народний депутат Сергій Тарута просить суд визнати незаконним і скасувати пункт 1 рішення НАЗК від 13.09.2019 № 3036 "Про результати здійснення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік".

Станом на жовтень 2020 р., згідно з інформацією, яка знаходиться у відкритому доступі на ресурсах "Судова влада України" та "Єдиний державний реєстр судових рішень", відсутні відомості про прийняття рішень по суті. Остання постанова у справі датована 27 квітня 2020 р. і стосується розгляду звернення відповідача.

Бажання нардепа Тарути уникнути кримінальної відповідальності зрозуміло, але чим можна пояснити небажання НАБУ відкривати кримінальне провадження щодо народного депутата, який порушив закон, – залишається тільки здогадуватися.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, що Сергій Тарута їздив до РФ уже після початку російської агресії в Криму і на Донбасі. Він пояснив це участю в переговорах щодо "обміну полоненими", проте це виявилося не так.