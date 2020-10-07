Нардеп Тарута неодноразово їздив до Росії під час війни. Ексклюзив про "секретну місію"

Народний депутат України IX скликання ("Батьківщина") Сергій Тарута неодноразово відвідував Російську Федерацію вже після початку бойових дій на Донбасі. У цьому OBOZREVATEL зізнався сам мільйонер, проте вказав патріотичну причину для "візитів" на територію країни-агресора. Служба безпеки України та ОП вже "відхрестилися" від будь-якого відношення до "місії" Тарути.

Детальніше про скандальну ситуацію – у розслідуванні OBOZREVATEL.

"У РФ надавав свідчення"

Джерела OBOZREVATEL стверджують, що народний депутат і співвласник корпорації "Індустріальний союз Донбасу" ("ІСД") Сергій Тарута неодноразово контактував із "російськими органами" під час поїздок до РФ. Нібито це відбувалося під час судового процесу щодо бізнес-партнера Тарути – Олега Мкртчана.

У 2018 року Мкртчан був заарештований російськими силовиками за підозрою в розкраданні кредиту, наданого ЗЕБом (російський державний "Зовнішекономбанк") підприємствам ІСД. Причому кримінальну справу було порушено Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії (СКР) 5 лютого 2018 року на основі рапорту співробітників управління "К" ФСБ. У той же день Мкртчан був затриманий, звинувачений і заарештований Басманним райсудом Москви.

Сам бізнесмен заявляв про свою невинуватість, стверджуючи, що офшор, на який, за версією слідства, виводилися викрадені кошти, йому не належить. Однак це не допомогло і 2019 року суд засудив гендиректора "Індустріального союзу Донбасу" Олега Мкртчана до 9 років позбавлення волі і виплати 199 млрд рублів.

Цікаво, що справу було засекречено, а суд щодо "підприємницької" четвертої частини 159-ї статті російського КК (шахрайство) проходив у закритому режимі. Колишні співробітники правоохоронних органів РФ відзначали в росЗМІ, що "це буває у випадках, якщо в справі є матеріали, що містять відомості, які становлять державну таємницю – наприклад, особисті дані агента та ін.".

СБУ та ОП: нічого не було

Щоб прояснити ситуацію з нібито поїздками народного депутата України під час війни до Росії, OBOZREVATEL відправив інформаційний запит Сергію Таруті.

Народний депутат відповів, що, дійсно, під час перебування на держслужбі і за час роботи народним депутатом України він кілька разів відвідував Російську Федерацію. Однак причиною назвав "вирішення питань повернення в Україну незаконно утримуваних громадян України".

"Мої візити були погоджені з відповідними правоохоронними органами України. Свідчень силовим відомствам Російської Федерації під час поїздок до РФ я не надавав", – додав Тарута.

Однак джерела OBOZREVATEL переконані, що ні до якої "місії" з обміну чи повернення Таруту не залучали, а така відповідь з його боку може бути "спробою прикрити патріотизмом реальний стан справ".

Ми відправили інформаційні запити в СБУ та Офіс президента. І в спецслужбі, і в ОП не підтвердили участь Сергія Тарути в питанні обміну полоненими (утримуваними особами).

"Об'єднаним центром із координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, що функціонує при СБУ, народний депутат Сергій Тарута до взаємодії під час виконання завдань зі звільнення громадян, незаконно позбавлених волі на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, не залучався", – повідомили OBOZREVATEL у спецслужбі.

В Офісі президента також заявили, що в профільних структурах ОП відсутня інформація про участь Тарути в поверненні громадян України – як з окупованих територій, так і з інших країн.

Закляті друзі і ненадійний свідок

Яка роль українського нардепа Сергія Тарути під час процесу, ініційованого ФСБ РФ проти Мкртчана, – можна тільки припускати. Але взаємини Тарути, Мкртчана і ще одного їхнього партнера Гайдука гарними не назвеш. Три великих бізнесмени (засновники ІСД) протягом декількох років "з'ясовували стосунки" у Високому суді правосуддя Англії і Уельсу.

Судові тяжби стали наслідком продажу половини акцій корпорації ІСД 2010 року новим партнерам, яких фінансував російський державний "Зовнішекономбанк". 14 липня 2020 року лондонський суд відмовив у задоволенні всіх позовів.

Ба більше, на думку англійського суду Тарута був ненадійним свідком з "явно непереконливими" доказами, який не говорив правди і вводив Суд в оману.

Зокрема, мова йшла про його поїздку до Росії для надання допомоги російській владі у зв'язку з кримінальним розслідуванням щодо Мкртчана. Інформація про це є в рішенні Високого суду.

Причому в рішенні суду зазначено, що зустріч Сергія Тарути з російською владою в липні 2018 року відбувалася не в Мінську (Білорусь), як повідомили суду адвокати українського політика і бізнесмена, а в російському Смоленську, і тривала три години.

Повний текст рішення доступний тут.

Як з'ясував OBOZREVATEL, слідчий Головного слідчого управління (ГСУ) Слідкому Росії Руслан Мініахметов звільнився з "органів" у липні 2020 року. До цього він дійсно вів "справу Мкртчана". А раніше – практично всі щодо російського опозиціонера Олексія Навального, недавно отруєного "Новачком".

З огляду на вищевказані факти і те, що пан Тарута зізнався OBOZREVATEL у неодноразових поїздках на територію Російської Федерації, Служба безпеки України безсумнівно повинна перевірити реальні причини візитів і коло контактних осіб українського нардепа. Зокрема, і з держструктур РФ.