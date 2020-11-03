Наїзд силовиків вдарив по безпеці українців. Деталі скандалу
Причиною внесення даних до ЄРДР стали рапорт оперативника управління "К" СБУ та "лівий" експертний висновок
Потім почався тиск на керівництво підприємства, яке не хотіло грати за "новими правилами"
Дії силовиків вдарили по безпеці об'єктів інфраструктури
Дії силовиків практично паралізували реконструкцію й модернізацію залізничних колій в Україні. Уже зірвано план на 2020-й рік, хоча зношення залізничної інфраструктури – критичне.
Як з'ясував OBOZREVATEL у результаті власного розслідування, через бажання певних осіб перерозподілити потоки й монополізувати ринок протягом тривалого часу зриваються тендери на постачання клем "Укрзалізниці".
Ці деталі критично потрібні для реконструкції колій. Навколо клем і розгорілася "війна", початок якої було покладено в середині 2018-го року. Тоді під удар потрапило велике підприємство – Дніпропетровський стрілочний завод. До продукції ДнСЗ до цього не було жодних претензій – як із боку українських замовників, так і зарубіжних. Однак СБУ заявила про нібито неякісну продукцію, яка несла загрозу об'єктам інфраструктури.
Кримінальне провадження (відкрите, як з'ясував OBOZREVATEL, за фактом рапорту оперативного співробітника підрозділу "К" СБУ, а також "лівого" експертного висновку кременчуцького інституту) було згодом закрито. Однак через місяць – відновлено. Потім почався серйозний тиск на керівництво дніпровського заводу, яке не хотіло грати за "новими правилами".
Станом на сьогодні майже половина залізничних шляхів, а це 8 423 км, потребує капітального ремонту, 3 373 км повністю закрито для руху потягів. На деяких ділянках поїздам не можна рухатися зі швидкістю більше ніж 20-30 км/год через аварійність полотна.
За інформацією "Укртрансбезпеки", майже 90% випадків залізничних аварій в Україні відбуваються через незадовільне утримання шляхів, і кількість їх зростає.
Про те, що АТ "Укрзалізниця" 2020 року не виконає план із модернізації через зрив постачання матеріалів, на пресконференції в Києві зізнався в.о. члена правління компанії Роман Черніцький.
Це стосується й ситуації з неможливістю закупівлі клем. За інформацією співрозмовників OBOZREVATEL, через дії силовиків заморожено сотні мільйонів гривень.
Повністю прочитати першу частину розслідування можна тут, а другу – тут.