Наїзд силовиків вдарив по безпеці українців. Деталі скандалу

Дії силовиків практично паралізували реконструкцію й модернізацію залізничних колій в Україні. Уже зірвано план на 2020-й рік, хоча зношення залізничної інфраструктури – критичне.

Як з'ясував OBOZREVATEL у результаті власного розслідування, через бажання певних осіб перерозподілити потоки й монополізувати ринок протягом тривалого часу зриваються тендери на постачання клем "Укрзалізниці".

Ці деталі критично потрібні для реконструкції колій. Навколо клем і розгорілася "війна", початок якої було покладено в середині 2018-го року. Тоді під удар потрапило велике підприємство – Дніпропетровський стрілочний завод. До продукції ДнСЗ до цього не було жодних претензій – як із боку українських замовників, так і зарубіжних. Однак СБУ заявила про нібито неякісну продукцію, яка несла загрозу об'єктам інфраструктури.

Кримінальне провадження (відкрите, як з'ясував OBOZREVATEL, за фактом рапорту оперативного співробітника підрозділу "К" СБУ, а також "лівого" експертного висновку кременчуцького інституту) було згодом закрито. Однак через місяць – відновлено. Потім почався серйозний тиск на керівництво дніпровського заводу, яке не хотіло грати за "новими правилами".

Станом на сьогодні майже половина залізничних шляхів, а це 8 423 км, потребує капітального ремонту, 3 373 км повністю закрито для руху потягів. На деяких ділянках поїздам не можна рухатися зі швидкістю більше ніж 20-30 км/год через аварійність полотна.

За інформацією "Укртрансбезпеки", майже 90% випадків залізничних аварій в Україні відбуваються через незадовільне утримання шляхів, і кількість їх зростає.

Про те, що АТ "Укрзалізниця" 2020 року не виконає план із модернізації через зрив постачання матеріалів, на пресконференції в Києві зізнався в.о. члена правління компанії Роман Черніцький.

Це стосується й ситуації з неможливістю закупівлі клем. За інформацією співрозмовників OBOZREVATEL, через дії силовиків заморожено сотні мільйонів гривень.

Повністю прочитати першу частину розслідування можна тут, а другу – тут.