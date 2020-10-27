НАБУ відреагувало на рішення ОАСК щодо звільнення Ситника

Національне антикорупційне бюро збирається оскаржувати рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке зобов’язує директора НАБУ Артема Ситника покинути його посаду.

Відповідну ухвалу детективи пов’язують із тим, що суддів нібито викрили на зловживаннях та спробі захоплення влади. Про це інформує пресслужба відомства.

"Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо діяльності Національного бюро та Директора НАБУ є заангажованим й абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета – заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади. Будь-які спроби ОАСК знайти обхідні шляхи для реалізації суддями, підозрюваними у захопленні влади, своїх амбіцій є такими, що нищать довіру до судової влади та справедливого судочинства", – йдеться у повідомленні.

У Бюро підкреслюють, що відомство розцінює рішення ОАСК як втручання у свою роботу та оскаржить його.

Там переконані, що, фактично, йдеться про чергову спробу усунути з посади директора НАБУ та перетворити орган на керовану "кишенькову" структуру.

Зазначається, нібито це може стати причиною повного блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі.

У НАБУ нагадали, що звільнити їхнього директора можуть лише на підставах закону "Про Національне антикорупційне бюро", а нині таких, підкреслюють, не існує. Тож Артем Ситник продовжить виконувати свої повноваження, а Бюро – працювати в штатному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, а також про рішення щодо вилучення прізвища посадовця з реєстрів як керівника антикорупційного органу 27 жовтня підтвердила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).