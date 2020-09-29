НАБУ озвучило нову підозру Микитасю щодо мільйонного договору

Колишньому нардепу Максиму Микитасю повідомили про підозру за фактом того, що в 2017 році НАЕК "Енергоатом" уклало договір із підконтрольною йому компанією, за що чиновник отримав квартири.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, не публікуючи імені підозрюваного. Однак низка обставин і фактів вказує на Микитася.

"Слідство встановило, що чиновник відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, у 2017 році уклав із компанією, підконтрольною екснародному депутату, договір на 929 млн грн. Згідно з ним ця компанія повинна була побудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища виросли до 1,36 млрд грн. Однак об'єкт досі не введено в експлуатацію", – йдеться в повідомленні.

У НАБУ відзначили, що в 2017-19 роках чиновник "Енергоатому" отримав від компаній Микитася три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою.

Дії колишнього депутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 369 КК України, чиновника "Енергоатому" – за ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, що суд раніше продовжив Микитасю утримання під вартою до 3 жовтня 2020 року.

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