НАБУ озвучило нову підозру Микитасю щодо мільйонного договору
Також у корупції підозрюється чиновник "Енергоатому"
Слідство встановлює інших осіб причетних до злочину
Колишньому нардепу Максиму Микитасю повідомили про підозру за фактом того, що в 2017 році НАЕК "Енергоатом" уклало договір із підконтрольною йому компанією, за що чиновник отримав квартири.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, не публікуючи імені підозрюваного. Однак низка обставин і фактів вказує на Микитася.
"Слідство встановило, що чиновник відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, у 2017 році уклав із компанією, підконтрольною екснародному депутату, договір на 929 млн грн. Згідно з ним ця компанія повинна була побудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища виросли до 1,36 млрд грн. Однак об'єкт досі не введено в експлуатацію", – йдеться в повідомленні.
У НАБУ відзначили, що в 2017-19 роках чиновник "Енергоатому" отримав від компаній Микитася три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою.
Дії колишнього депутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 369 КК України, чиновника "Енергоатому" – за ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство встановлює інших осіб, причетних до скоєння злочину.
Нагадаємо, що суд раніше продовжив Микитасю утримання під вартою до 3 жовтня 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідча дія проводилася під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одне провадження.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата та скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.