НАБУ оголосило в розшук главу ОАСК Вовка
Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Павла Вовка.
Про це сказано на сайті НАБУ. Вовк підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст.344 Кримінального кодексу України.
"У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі в допиті і інших процесуальних діях, Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного", – сказано в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову.
Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхный роботі .
Сам глава ОАСК заявив, що перебуває в Україні і ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.
1 вересня Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади.