НАБУ оголосило в розшук главу ОАСК Вовка

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Павла Вовка.

Про це сказано на сайті НАБУ. Вовк підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст.344 Кримінального кодексу України.

"У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі в допиті і інших процесуальних діях, Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного", – сказано в повідомленні.

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