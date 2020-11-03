НАБУ оголосило в розшук главу ОАСК Вовка

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
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НАБУ оголосило суддю Вовка в розшук

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Павла Вовка.

Про це сказано на сайті НАБУ. Вовк підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст.109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст.344 Кримінального кодексу України.

"У зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі в допиті і інших процесуальних діях, Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного", – сказано в повідомленні.

НАБУ оголосило Вовка в розшук

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.

  • Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову.

  • Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їхный роботі .

  • Сам глава ОАСК заявив, що перебуває в Україні і ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.

  • 1 вересня Вища рада правосуддя (ВРП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади.

УкраїнаНаціональне антикорупційне бюро УкраїниПавло Вовк