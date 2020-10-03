НАБУ могло корумпувати експертів у справі 'Роттердам+' – адвокат

Національне антикорупційне бюро без конкурсу протягом року замовляло приватній ТОВ "Експертна група Ес Енд Ді" Ірини Педь послуги на суму 520 тис. гривень, після чого цій компанії було доручено провести експертизу в справі "Роттердам+".

Про це повідомила адвокат сторони захисту Ірина Одинець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Національне антикорупційне бюро без конкурсу протягом 2020 року замовляло приватній ТОВ "Експертна група Ес Енд Ді" Ірини Педь послуги на суму 520 тис. гривень, після чого цій компанії в терміновому порядку було доручено провести експертизу у справі "Роттердам+". Дуже показово, що НАБУ замовленнями в 30-50 тис. гривень обходить конкурсну процедуру і замовляє експертизи, дослідження, довідки одному і тому ж приватному експерту і платить за це гроші платників податків", – повідомила адвокат.

Висновок замовленої у Ірини Педь експертизи був представлений детективами НАБУ 2 жовтня. У цьому висновку експерт підтверджує нібито "збитки" від формули "Роттердам+" в раніше озвучував НАБУ розмірі – 39,9 млрд грн.

"Давайте поміркуємо, що це за "взаємовигідне співробітництво або чим так завинив експерт". Висновок замовленої у Ірини Педь експертизи було подано в ВАКС нібито представником Чумака в день його виходу. Напрошується питання, це ж як тісно співпрацює НАБУ, експерт, Чумак, що така оперативність?" – зазначила адвокат.

За даними системи ProZorro, офіційно контракт з ТОВ "Експертна група Ес Енд Ді" Ірини Педь був оприлюднений на ProZorro 2 жовтня через 35 хвилин, після того як представниками НАБУ було оголошено про таку експертизу в суді.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" закрито 27 серпня 2020 року через відсутність в ній складу злочину. За 3,5 роки детективи НАБУ не змогли знайти жодних доказів шкоди від формули.

4 державних науково-дослідних інститути, 10 українських і міжнародних експертних установ підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули "Роттердам+".

11 серпня 2020 року відсутність будь-яких збитків від формули підтвердила фінальна комплексна експертиза СБУ, після чого прокурор і постановив закрити справу.

Це рішення прокурора підтвердив Офіс Генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд, який 24 вересня визнав рішення про закриття справи повністю законним і обґрунтованим.

Через місяць після закриття справи і підтвердження цього рішення Вищим антикорупційним судом, НАБУ повідомило про отримання експертизи від приватної особи, яка нібито підтверджує 40 млрд грн "збитків" від дії формули.

Адвокати боку захисту повідомили про фальсифікацію матеріалів уже закритого розслідування заднім числом і звернулися в ДБР.