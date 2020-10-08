На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

В Андрушівському районі Житомирської області за дивних обставин померли троє військовослужбовців. Вранці 8 жовтня їх виявили мертвими, без видимих ознак травмування, в орендованій квартирі.

Трагічний випадок трапився в селі Новоівницьке. У пресслужбі ГУ Нацполіції в області OBOZREVATEL повідомили, що слідство розглядає і версію отруєння військових чадним газом.

За попередніми даними правоохоронців, мертвими чоловіків знайшли їхні колеги. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з них не було помічено.

На місце подія виїхала слідчо-оперативна група ГУНП області та Андрушівського відділення поліції. Було встановлено, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини, а також 21-річний уродженець м. Чернівці.

"Чоловіки проживали в орендованому помешканні, в якому їх і виявили. Триває встановлення всіх причин та обставин події", – йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Житомирської області.

Водночас OBOZREVATEL у пресслужбі відомства додали, що слідство розглядає декілька версій причин смерті молодих людей. Зокрема зазначається, що, можливо, військовослужбовці отруїлися чадним газом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині солдата-строковика Національної гвардії України підозрюють у вбивстві іншого військовослужбовця. Подія трапилася у військовій частині Вишгорода.