На Житомирщині відкрили провадження через можливі фальсифікації на виборах: явка була 98%

У середу, 28 жовтня, відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного використання виборчих бюлетенів на місцевих виборах у Ємільчинському районі Житомирської області.

Як повідомляється на офіційному сайті обласної прокуратури, за повідомленням голови ТВК смт Ємільчине на одній із сільських виборчих дільниць зафіксовано рекордну явку виборців – 98%.

"Виявлено порушення виборчої документації, а саме відсутність підписів членів комісії та виборців на відривних талонах, розбіжності відомостей, зазначених на конвертах та протоколах виборчої комісії", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, під час відкриття сейф-пакетів виявлено, що протоколи є лише в одному примірнику, а протоколів виборів депутатів Ємільчинської селищної ради взагалі немає.

Наразі вирішується питання щодо вилучення зазначених протоколів та іншої документації задля проведення експертних досліджень.

Досудове розслідування, яке проводить Ємільчинське відділення поліції, триває. Новоград-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ відкрито три кримінальні провадження.