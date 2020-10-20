На Житомирщині поруч з офісом одного з кандидатів у мери пролунав вибух

Obozrevatel Розслідування 14:15, 20.10.2020 Оновлено: 14:28, 20.10.2020

У Коростені Житомирської області 20 жовтня на даху готелю, де розташований офіс одного з кандидатів на посаду мера міста, пролунав вибух.

Як повідомляє місцеве видання "Древлянська Громада", подія трапилася приблизно о 5:00. У відділі комунікації поліції Житомирщини OBOZREVATEL повідомили, що внаслідок події ніхто не постраждав.

На місці події виявили ямку, можливо від вибуху
Древлянська Громада

"Приблизно об 11:00 в поліцію надійшло повідомлення про вибух на даху одного з готелів. На місці події виявили отвір. Також було вибито декілька вікон. Зараз на місці працюють правоохоронці, які встановлюють, чи був це вибух або щось інше", – розповіли в пресслужбі.

Були вибиті стекла в декількох вікнах
Древлянська Громада
Унаслідок НП ніхто не постраждав
Древлянська Громада

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в ніч на вівторок, 20 жовтня, в Обухові Київської області відбувся напад з ножем на кандидата від ВО "Батьківщина" в депутати Обухівської міської та районної рад Дмитра Зрайченка.

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