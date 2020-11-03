На Закарпатті заступник голови облради вимагав 0,5 млн грн за роботу на "Великому будівництві"

Борис Бондар
Борис Бондар
Розслідування
2,3 т.
СБУ затримала заступника голови Закарпатської облради

Служба безпеки України викрила схему вимагання посадовими особами грошей з підрядників за безперешкодне будівництво об'єктів проекту "Велике будівництво" в Закарпатській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм отримання хабарів з підприємців.

Задокументовано, що посадові особи вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла в тендері на будівництво в одному з селищ культурного центру.

За понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику, що не створюватимуть штучних перешкод під час проведення відповідних будівельних робіт.

Правоохоронці затримали обох посадовців в обласному центрі після передачі всієї суми хабара.

Підозрюваного затримано під час отримання грошей
Посадові особи вимагали гроші з представника комерційної структури

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. У НАБУ повідомили про затримання голови однієї з ОДА і ще одного чиновника, які вимагали хабар у розмірі 1,8 млн грн.

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