На Закарпатті заступник голови облради вимагав 0,5 млн грн за роботу на "Великому будівництві"

Служба безпеки України викрила схему вимагання посадовими особами грошей з підрядників за безперешкодне будівництво об'єктів проекту "Велике будівництво" в Закарпатській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Заступник голови облради і один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції налагодили механізм отримання хабарів з підприємців.

Задокументовано, що посадові особи вимагали гроші з представника комерційної структури, яка перемогла в тендері на будівництво в одному з селищ культурного центру.

За понад півмільйона гривень фігуранти "гарантували" підряднику, що не створюватимуть штучних перешкод під час проведення відповідних будівельних робіт.

Правоохоронці затримали обох посадовців в обласному центрі після передачі всієї суми хабара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, правоохоронці затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. У НАБУ повідомили про затримання голови однієї з ОДА і ще одного чиновника, які вимагали хабар у розмірі 1,8 млн грн.