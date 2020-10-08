На Закарпатті після побиття помер кандидат у депутати

У Закарпатській області після побиття помер кандидат у депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" Павло Седляр.

Політик балотувався у Вишківську ОТГ в Хустському районі, йдеться в сюжеті "Перший кабельний".

Відомо, що Седляра побили ввечері в неділю, 4 жовтня, коли він піднімався сходами в магазин. За його словами, до нього підбіг хлопець у балаклаві та кілька разів ударив його в обличчя. Лікарі діагностували у нього струс мозку, на обличчя наклали 18 швів.

Також зі слів дружини Седляра Ірини, у руках у нападника було щось на зразок кастета. Жінка зазначила, що знає, хто скоїв напад на чоловіка.

Після побиття кандидат звернувся до поліції і зняв побої, було розпочато кримінальне провадження. Однак у ніч на 8 жовтня його стан здоров'я погіршився. Седляра госпіталізували в лікарню, де він і помер.

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