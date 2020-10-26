На Вінниччині напали на членів ДВК, поліція застосувала зброю. Фото

У місті Тульчин Вінницької області двоє чоловіків напали на членів дільничної виборчої комісії та намагалися заволодіти виборчою документацією.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ області, подія трапилася в ніч на 26 жовтня. Для захисту громадян і виборчих документів поліцейський застосував зброю.

"Вночі двоє чоловіків напали на виборчу комісію, яка після підрахунку голосів виходила з приміщення дільниці з виборчою документацією. Після виклику екіпажу поліції і застосування зброї поліцейським, який здійснював охорону і супровід членів комісії, нападників вдалося затримати. Зараз вони надають свідчення слідчим", – йдеться в інформації.

Глава ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко розповів, що близько четвертої години ранку до членів комісії, які виходили з приміщення будівлі, під'їхав автомобіль "Ауді".

"З машини вибігли двоє чоловіків і почали погрожувати фізичною розправою голові й членам комісії. Зловмисники намагалися відібрати в голови комісії бюлетені й виборчу документацію, звинувачуючи членів комісії у фальсифікації. Під час конфлікту співробітник поліції, що здійснював супровід транспортування документації членами дільничної комісії до територіальної виборчої дільниці, застосував табельну зброю і викликав колег. Це викликало обурення у правопорушників, і вони почали погрожувати розправою поліцейському", – зазначили в поліції.

Затриманими виявилися 25 та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району. У момент скоєння правопорушення чоловіки перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.157 та ч.1 ст.345 КК. Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру.

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