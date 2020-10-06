На Тернопільщині жінка до смерті забила палицею свою матір

На Тернопільщині в селі Жабинці 50-річна жінка, відсвяткувавши свій ювілей, до смерті забила палицею 75-річну матір.

Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції в Тернопільській області. Інцидент трапився в неділю, 4 жовтня.

Медикам дочка загиблої розповіла, що мати невдало впала. Однак численні травми обличчя та голови, а також сліди крові, які вже намагалися змити, викликали підозру в правдивості її слів.

Поліціянти, які приїхали на місце пригоди, з'ясували, що того дня дочка святкувала свій ювілей. Коли гості стали розходитися, старенька мати намагалася вийти зі своєї кімнати, щоб попрощатися з ними.

Однак іменинниця кинулася до пенсіонерки, заштовхала її назад у приміщення й веліла не виходити. Старенька обурилася поведінкою нетверезої дочки й замахнулася на неї палицею, на яку спиралася під час ходьби.

Її дочка вихопила тростину й почала бити немічну матір. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

"У тому, що саме вона заподіяла смерть рідній людині, 50-річна зловмисниця не хотіла зізнаватися. За її версією, мати впала, вдарилася і від цього померла. Дочка навіть намагалася відмити сліди крові, проте була нетвереза і робила це незграбно", – розповів заступник начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Олександр Янцевич.

Поліціянтам вдалося зібрати докази причетності зловмисниці до скоєння тяжкого злочину, їй оголосили підозру за частиною 2 статті 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

50-річна жінка вбила свою матір. Нацполіція

Жінка намагалася змити сліди крові. Нацполіція

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