На Сумщині за вбивство затримали нацгвардійця. Відео

Слідчі Полтавського територіального управління Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою у вбивстві місцевого жителя.

За попередньою інформацією, чоловік пропав кілька днів тому в Охтирці Сумської області, заяву про його зникнення подав у поліцію родич, повідомила пресслужба відомства (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За попередньою інформацією, кілька днів тому в Охтирці Сумської області зник місцевий мешканець. Заяву про зникнення наступного дня подав до поліції його родич.

Правоохоронці встановили, що до зникнення може бути причетний військовослужбовець Нацгвардії. Того ж дня нацгвардійця затримали на авто зниклого чоловіка. Він розповів, що тіло вбитого сховав у лісосмузі на глибині близько 1 метра.

18 жовтня затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомив OBOZREVATEL, в селі Лобойківка Дніпропетровської області 45-річна місцева жителька жорстоко вбила чоловіка. Жінка, яка страждає на психічний розлад, перебувала в стані алкогольного сп'яніння.