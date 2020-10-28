На Сумщині трапилася масштабна ДТП з Audi: четверо загиблих

Вранці 28 жовтня в Сумській області в масштабній ДТП загинули чотири особи, а ще одну пасажирку була госпіталізовано із ушкодженнями.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, трагедія трапилася о 03:15 на околиці села Макове Шосткинського району. 20-річний житель села Шевченкове Глухівського району Сумщини на прізвище Саченко не впорався з керуванням автомобілем Audi.

ДТП в Сумській області трапилася на околиці села Макове. Пресслужба ГУ НП в Сумській області

20-річний водій Audi влетів у відбійник. Пресслужба ГУ НП в Сумській області

Як наслідок – зазначений транспортний засіб ударився об металевий відбійник та з’їхав у кювет. У результаті аварії водій та троє пасажирів загинули, а ще одна пасажирка зазнала травм та була доправлена в Шосткинську ЦРЛ. Детальні дані про загиблих та потерпілу з’ясовуються правоохоронцями.

В аварії на Сумщині загинули 4 особи. Пресслужба ГУ НП в Сумській області

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Сумській області, поліцейські прибули для огляду місця події, щоб встановити причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Порушено питання про реєстрацію кримінального провадження.

Карта місця ДТП на Сумщині. Скриншот сторінки

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