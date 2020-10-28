На Сумщині трапилася масштабна ДТП з Audi: четверо загиблих

Вікторія Довгань Розслідування 09:03, 28.10.2020 Оновлено: 09:45, 28.10.2020

Вранці 28 жовтня в Сумській області в масштабній ДТП загинули чотири особи, а ще одну пасажирку була госпіталізовано із ушкодженнями.

Як повідомили джерела OBOZREVATEL, трагедія трапилася о 03:15 на околиці села Макове Шосткинського району. 20-річний житель села Шевченкове Глухівського району Сумщини на прізвище Саченко не впорався з керуванням автомобілем Audi.

ДТП в Сумській області трапилася на околиці села Макове.
Пресслужба ГУ НП в Сумській області
20-річний водій Audi влетів у відбійник.
Пресслужба ГУ НП в Сумській області

Як наслідок – зазначений транспортний засіб ударився об металевий відбійник та з’їхав у кювет. У результаті аварії водій та троє пасажирів загинули, а ще одна пасажирка зазнала травм та була доправлена в Шосткинську ЦРЛ. Детальні дані про загиблих та потерпілу з’ясовуються правоохоронцями.

В аварії на Сумщині загинули 4 особи.
Пресслужба ГУ НП в Сумській області

Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Сумській області, поліцейські прибули для огляду місця події, щоб встановити причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Порушено питання про реєстрацію кримінального провадження.

Карта місця ДТП на Сумщині.
Скриншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Україна тепер кримчанам здається Раєм

Супрун розповіла про небезпеку і непотрібність КТ під час COVID-19

У Дніпрі попрощалися з 90-річною бабусею Лю, яка допомагала воїнам. Фото

У "Слузі народу" заговорили про новий Майдан і Ростов: ЗМІ оприлюднили листування. Фото

В Туреччині спіймали російське ЗМІ на фейку про бажання Ердогана "повернути Крим"