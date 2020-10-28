На Сумщині трапилася масштабна ДТП з Audi: четверо загиблих
Вранці 28 жовтня в Сумській області в масштабній ДТП загинули чотири особи, а ще одну пасажирку була госпіталізовано із ушкодженнями.
Як повідомили джерела OBOZREVATEL, трагедія трапилася о 03:15 на околиці села Макове Шосткинського району. 20-річний житель села Шевченкове Глухівського району Сумщини на прізвище Саченко не впорався з керуванням автомобілем Audi.
Як наслідок – зазначений транспортний засіб ударився об металевий відбійник та з’їхав у кювет. У результаті аварії водій та троє пасажирів загинули, а ще одна пасажирка зазнала травм та була доправлена в Шосткинську ЦРЛ. Детальні дані про загиблих та потерпілу з’ясовуються правоохоронцями.
Як повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Сумській області, поліцейські прибули для огляду місця події, щоб встановити причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Порушено питання про реєстрацію кримінального провадження.
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