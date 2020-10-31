На Сумщині напали на кандидата в депутати з дружиною: силовики зловили злочинця-втікача. Фото і відео

Правоохоронці Сумської області затримали зловмисника, який 24 жовтня разом зі спільником вчинив розбійний напад на 48-річного кандидата в депутати міськради міста Кролевець та його дружину.

Як повідомив у Telegram Департамент карного розшуку Нацполіції, встановлено, що переодягнуті в поліцейський однострій зловмисники потрапили до житла потерпілого під приводом виконання службових завдань.

"Щойно потерпілий відчинив двері нібито "працівникам поліції", покидьки ввірвалися в квартиру та почали погрожувати застосуванням пістолету і ножа, вимагали грошові кошти та інші цінності", – йдеться в повідомленні.

Подружжя, розуміючи реальність загрози, осмілилися вчинити опір. Завдяки піднятому шуму, сусіди вчасно повідомили поліцію про подію.

Правоохоронці затримали одного із розбійників на місці. Спільнику вдалося втекти. Господаря та його дружину з чисельними тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

"Працівниками карного розшуку проведено масштабний комплекс заходів та встановлено місцезнаходження втікача – останній переховувався у Харкові. 30 жовтня вже справжні спецпризначенці спільно з оперативниками "завітали" до розбійника. Злочинця затримано", – зазначили у відомстві.

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Розбійника спіймали в Харкові Telegram Департаментe карного розшуку

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, за тиждень, з 17 по 23 жовтня, у Києві сталося понад двадцяти грабежів. Злочинці виривають у жінок сумки та телефони, а чоловіків б'ють по голові й забирають гроші.