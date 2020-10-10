На Сумщині чоловік із дівчиною підірвали банкомат заради пограбування. Фото з місця НП

В Охтирці Сумської області поліція оперативно затримала злочинців, які підірвали та намагалися обікрасти банкомат.

Як повідомляється на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, зловмисниками виявилися двоє жителів Харківської області – 31-річний чоловік та 17-річна дівчина (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Їх затримали близько 4 години ранку на місці злочину співробітники карного розшуку Головних управлінь Нацполіції Сумської та Полтавської областей, Охтирського відділу поліції за силової підтримки спецпідрозділу "КОРД".

Затриманий раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою.

Наразі правоохоронці встановили їх причетність до вчинення аналогічних злочинів на територіях Сумської, Полтавської та Харківської областей. За місцем проживання затриманих поліцейські проводять обшуки.

За цим фактом поліція відкрила кримінальні провадження за ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.194 (умисне знищення, або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліцейські затримали членів озброєної банди, які підривали банкомати на території України. Затримання пройшло 6 жовтня у Вінницькій та Київській областях.