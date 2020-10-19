На Рівненщині в ДТП загинула вагітна, яка їхала в пологовий будинок. Фото та відео

У понеділок, 19 жовтня, у Рівненській області трапилася масштабна ДТП, у якій загинула вагітна жінка.

Як повідомляє ГУ НПУ регіону, аварія відбулася на дорозі "Київ-Чоп" поблизу села Корнин.

У поліції встановили, що водій автомобіля "Honda" – 27-річний житель Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Volkswagen" під керуванням 37-річного жителя обласного центру.

Унаслідок зіткнення загинула 25-річна пасажирка "Honda", яка перебувала на останньому терміні вагітності. Її чоловіка з різними тілесними ушкодженнями госпіталізували. Відомо, що подружжя їхало в пологовий будинок.

Також у лікарню доставили водія "Volkswagen". Чоловіка госпіталізували в реанімацію, а його 32-річну дружину – у травматологію.

Поліція почала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлювати всі обставини смертельного ДТП.

Розбитий Volkswagen

Volkswagen зіткнувся на зустрічній з Honda

Загинула пасажирка Honda

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Рівненській області сталося ДТП з мікроавтобусом : двоє загиблих і четверо постраждалих.