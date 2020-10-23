На Рівненщині в пожежі загинули три людини

Олексій Тітофф Розслідування 08:44, 23.10.2020 Оновлено: 08:58, 23.10.2020

У ніч на 23 жовтня в селі Переброди Рівненської області в пожежі загинули три особи.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, займання трапилося в приватному будинку.

"23 жовтня в 00:12 в селі Переброди Дубровицького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули три особи", – йдеться в інформації.

Рятувальники зазначили, що о 3:55 пожежу ліквідовано. Вогнем було знищено покрівлю, перекриття та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 48 м кв.

До гасіння залучалось 10 осіб і три одиниці техніки, з них від ДСНС шість осіб особового складу та одна одиниця техніки. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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