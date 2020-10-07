На Рівненщині підліток на Volkswagen влаштував ДТП: постраждали четверо людей

У Сарненському районі Рівненської області 14-річний хлопець, катаючи своїх однолітків на батьківській машині, потрапив у ДТП.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, в результаті аварії також постраждав водій другої машини.

"Попередньо встановлено, що у селі Чабель 6 жовтня, близько 10:00 сталося лобова ДТП. 14-річний хлопець на автомобілі Volkswagen Jetta, який належить його батькові, вирішив покатати своїх однолітків, але на одній з вулиць зіткнувся з автомобілем Audi A6 під керуванням 25-річної жительки місцевої жительки. Усіх постраждалих доставили до лікарні. У 14-річного водія та одного з його пасажирів переломи", – розповіло джерело.

Причини ДТП встановлюються, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Ічнянському районі Чернігівської області 5 жовтня автомобіль BMW з'їхав у кювет і перекинувся, в результаті чого водій загинув.