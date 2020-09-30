На поломку Ан-26 наклався людський фактор: "чорні ящики" розшифровано
Слідство розглядає кілька різних версій авіакатастрофи Ан-26
Правоохоронці допитали понад 40 свідків
На території військової частини А4104 відбувається збір фюзеляжу літака з уламків з місця трагедії
Причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.
Про це в Facebook 30 вересня повідомив віце-прем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський.
"Слідство розглядає кілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах", – написав Уруський.
За його словами, військові експерти і слідчі ГБР провели ряд заходів, серед яких призначення судово-медичних експертиз, виїмка документів з організації та проведення польотів, допит більше 40 свідків катастрофи.
"На окремому майданчику на території військової частини А4104 вже відбувається збір фюзеляжу літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи", – зазначив Уруський.
Також він сказав, що триває розшифровка бортових самописців.
"Вони знаходяться в задовільному стані. Ними займаються авіаційні експерти. Закінчення процесу розшифровки очікується цього тижня", – повідомив віце-прем'єр.
У той же час на засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони та розвідки головний інспектор Міністерства оборони Ігор Воронченко повідомив, що "чорні ящики" Ан-26 вже розшифрували, але необхідно провести ще ряд експертиз.
"Версій остаточних немає. Або це людський фактор, або технічний фактор, або зовнішній. Розшифрували "ящики", але ще будуть експертизи", – заявив Воронченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Унаслідок 25 людей загинули на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.
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Президент Володимир Зеленський приїхав на місце падіння Ан-26 і оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.
28 вересня голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський повідомив, що бортові самописці літака Ан-26 уже виявлено, їхній стан задовільний. Розшифровка займе 3-5 днів.
У Державному бюро розслідувань підкреслили, що інформація про відмову двигуна літака Ан-26 не відповідає дійсності.