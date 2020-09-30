На поломку Ан-26 наклався людський фактор: "чорні ящики" розшифровано

Причиною катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом міг стати людський чинник, який наклався на технічні несправності.

Про це в Facebook 30 вересня повідомив віце-прем'єр-міністр України, голова урядової комісії з розслідування обставин катастрофи Олег Уруський.

"Слідство розглядає кілька різних версій авіакатастрофи. Тим не менш, стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах", – написав Уруський.

За його словами, військові експерти і слідчі ГБР провели ряд заходів, серед яких призначення судово-медичних експертиз, виїмка документів з організації та проведення польотів, допит більше 40 свідків катастрофи.

"На окремому майданчику на території військової частини А4104 вже відбувається збір фюзеляжу літака, уламки якого були перевезені туди з місця катастрофи", – зазначив Уруський.

Також він сказав, що триває розшифровка бортових самописців.

"Вони знаходяться в задовільному стані. Ними займаються авіаційні експерти. Закінчення процесу розшифровки очікується цього тижня", – повідомив віце-прем'єр.

У той же час на засіданні комітету ВР з нацбезпеки і оборони та розвідки головний інспектор Міністерства оборони Ігор Воронченко повідомив, що "чорні ящики" Ан-26 вже розшифрували, але необхідно провести ще ряд експертиз.

"Версій остаточних немає. Або це людський фактор, або технічний фактор, або зовнішній. Розшифрували "ящики", але ще будуть експертизи", – заявив Воронченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 вересня голова урядової слідчої комісії, віцепрем'єр України Олег Уруський повідомив, що бортові самописці літака Ан-26 уже виявлено, їхній стан задовільний. Розшифровка займе 3-5 днів.