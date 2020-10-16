На Одещині викрили схему з фальсифікації виборів

Національна поліція України разом із Центральною виборчою комісією припинили факти незаконного втручання в роботу Єдиного реєстру виборців. Зокрема, у деяких окремих територіальних громадах несподівано почала збільшуватися кількість бажаючих проголосувати на виборах 25 жовтня.

Рекордне збільшення таких "виборців" було зафіксовано в курортному селищі на Одещині. Тепер ці особи не мають права голосувати в ОТГ й загалом не будуть допущені до виборів, цитує пресслужба МВС заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У Затоці Одеської області за місяць з’явилося 25% таких виборців. Щодо десятків таких фактів розпочато кримінальні провадження, певні особи хотіли збільшити кількість виборців, щоб вплинути на результат волевиявлення", – заявив чиновник.

За його словами, насамперед таке явище стосувалося невеликих об'єднаних територіальних громад. До того ж, як правило, це ОТГ довкола Києва або на березі моря в Одеській області, де "дуже дорога земля та постійно точаться сварки за неї".

Заступник глави МВС зазначив, що факти незаконного втручання в Єдиний реєстр виборців припинено і відповідних "виборців" не буде допущено до голосування 25 жовтня.

"Слідчі почали викликати на допити осіб, які виявили бажання голосувати в іншому місті. Дехто навіть не знав, що його перереєстрували, дехто зізнавався, що його попросили так зробити", – пояснив Геращенко.

Він також нагадав, що нині в Україні працює чат-бот, де кожен може повідомити про порушення виборчого законодавства. Найбільше правоохоронці фіксують такі факти у порядку ведення агітації, підкупу виборів, а також загалом порушення порядку ведення реєстрів виборців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кремінна Луганської області правоохоронці викрили на підкупі виборців й затримали кандидата в мери. Ним нібито виявився сепаратист Володимир Струк, котрий у 2014 році підтримував бойовиків "ЛНР".