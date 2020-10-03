На Одещині скоїли замах на відомого кримінального авторитета. Відео

У п'ятницю, 2 жовтня, в місті Рені Одеської області скоєно замах на 50-річного кримінального авторитета Віталія Вариводу на прізвисько "Кип'яток".

Як повідомляє "Думская" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, Варивода входить до ОПГ Олега Попеску на прізвисько "Румун" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Крім іншого, він замішаний у кількох резонансних викраденнях. Був засуджений на конкретний термін, який скоротили за "законом Савченко", і не так давно вийшов на свободу.

За даними обласного управління Нацполіції, повідомлення про пораненого чоловіка надійшло близько 21-ї години від лікарів. Попередньо встановлено, що вогнепальні поранення потерпілий отримав на вулиці від невідомого.

Авторитета поранили, коли він виходив зі спортзалу. Кілер, який під'їхав на автомобілі BMW, стріляв із бойового пістолета. Вариводу госпіталізовано з вогнепальними пораненнями ноги і грудної клітки.

Наразі особа стрілка встановлюється, вживаються заходи для його затримання.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.15 та ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві пострілом у голову поранили бізнесмена Михайла Тітова, який також відомий у кримінальному світі як "Мультик".