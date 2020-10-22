На Одещині чоловік застрелив 16-річного брата співмешканки

На Одещині поліцейські затримали жителя Ширяївського району, який після сварки зі співмешканкою застрелив з рушниці її 16-річного брата.

Про це повідомив відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Одеській області. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

36-річний чоловік прийшов з мисливською рушницею додому до своєї співмешканки, з якою напередодні посварився. У дворі він почав стрілянину. Першим на звуки пострілів прибіг 16-річний брат жінки. Кілька куль потрапили йому в груди і живіт.

Зупинився правопорушник тільки тоді, коли батько дитини кинувся до нього з кулаками і вихопив зброю. Постраждалого госпіталізували, проте він помер в реанімації від вогнепальних поранень грудної клітини та черевної порожнини.

Поки родичі намагалися надати допомогу дитині, правопорушник втік. Поліцейські оголосили спецоперацію "Перехоплення".

Автомобіль зловмисника розшукали на краю села: він приховав його в яру, а сам втік в поля.

Через кілька годин правоохоронці знайшли підозрюваного у районному центрі, де він шукав притулку у знайомих.

Рушницю з гільзами вилучили з місця події. Поки невідомо, хто власник зброї і як вона опинилася у зловмисника.

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