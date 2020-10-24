На Львівщині водій вилетів на зустрічну і влаштував ДТП: багато жертв. Фото

У селі Пасіки-Зубрицькі Львівської області ввечері 23 жовтня трапилася смертельна ДТП. У результаті зіткнення "Пежо" і "Рено Сценик" загинули три людини, ще одна постраждала.

За попередньою інформацією, 32-річний водій львів'янин на "Пежо" не впорався з керуванням. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Львівської області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з "Рено", за кермом якого перебував 65-річний житель Львова.

Від травм, отриманих в результаті ДТП, на місці загинули три людини: 73-річна пасажирка автомобіля "Рено", а також водій "Пежо" і його 34-річний пасажир. Водія легковика "Рено" з травмами доставили до лікарні.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають до десяти років позбавлення волі.

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