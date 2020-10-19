На Львівщині у ДТП з чотирма авто загинули троє осіб. Фото з місця НП
Вранці 19 жовтня на автодорозі Київ – Чоп трапилася масштабна ДТП за участю чотирьох легкових авто. У результаті аварії загинули троє осіб.
Як повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області, близько 10:00 неподалік села Зубра Пустомитівського району зіштовхнулися автомобілі "ВАЗ-2109", Opel Astra, Mazda та Citroën.
Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинули водій та пасажир "ВАЗ", а травмований пасажир автомобіля Citroën помер дорогою до лікарні. Встановленням особистих даних учасників ДТП зайнялися правоохоронці.
На місце події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Правова кваліфікація події буде надана згодом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 жовтня у Броварах Київської області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння на пішохідному переході збив маму з донькою.
43-річна Надія Чамара від отриманих травм загинула на місці, 22-річна Марина потрапила в лікарню.
А 15 жовтня, в Ірпені Київської області зіштовхнулися Nissan і Skoda. В аварії постраждали двоє дітей (14 і 8 років) і двоє дорослих.