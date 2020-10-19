На Львівщині у ДТП з чотирма авто загинули троє осіб. Фото з місця НП

Вікторія Довгань Розслідування 14:27, 19.10.2020 Оновлено: 15:36, 19.10.2020

Вранці 19 жовтня на автодорозі Київ – Чоп трапилася масштабна ДТП за участю чотирьох легкових авто. У результаті аварії загинули троє осіб.

Як повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області, близько 10:00 неподалік села Зубра Пустомитівського району зіштовхнулися автомобілі "ВАЗ-2109", Opel Astra, Mazda та Citroën.

Фатальна ДТП трапилася у Пустомитівському районі.
Пресслужба ГУ НП у Львівській області
Двоє осіб загинули на місці аварії, а ще одна – дорогою до лікарні.
Пресслужба ГУ НП у Львівській області

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці події загинули водій та пасажир "ВАЗ", а травмований пасажир автомобіля Citroën помер дорогою до лікарні. Встановленням особистих даних учасників ДТП зайнялися правоохоронці.

На місце події виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. Правова кваліфікація події буде надана згодом.

На трасі Київ – Чоп зіштовхнулися 4 машини.
Пресслужба ГУ НП у Львівській області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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