На Львівщині підпалили авто кандидата в голови ОТГ. Фото

У містечку Дрогобич на Львівщині невідомі підпалили автомобіль кандидата на посаду голови місцевої об’єднаної територіальної громади.

Інцидент трапився вранці 19 жовтня. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що 47-річний мешканець міста і кандидат у голови Дрогобицької ОТГ сам звернувся до правоохоронців і заявив, що приблизно о 09:00 невідомий чоловік підпалив його авто "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Правоохоронці з’ясовували обставини, а також проводили заходи для встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

"Проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події", – додали в поліції Львівщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві вночі 8 жовтня спалили автомобіль кандидата в депутати Миколаївської міськради від "Слуги народу" Дениса Жело. Підпалювачів він назвав "боязкими ідіотами" і заявив, що "їм його не зламати".