На Львівщині підпалили авто кандидата в голови ОТГ. Фото

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Розслідування
1,6 т.
У Дрогобичі невідомий підпалив автомобіль кандидата на пост глави ОТГ

У містечку Дрогобич на Львівщині невідомі підпалили автомобіль кандидата на посаду голови місцевої об’єднаної територіальної громади.

Інцидент трапився вранці 19 жовтня. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що 47-річний мешканець міста і кандидат у голови Дрогобицької ОТГ сам звернувся до правоохоронців і заявив, що приблизно о 09:00 невідомий чоловік підпалив його авто "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі.

Кандидату в голови Дрогобицької ОТГ підпалили авто

На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Правоохоронці з’ясовували обставини, а також проводили заходи для встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

"Проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події", – додали в поліції Львівщини.

47-річному кандидату в голови Дрогобицької ОТГ підпалили "Мерседес"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві вночі 8 жовтня спалили автомобіль кандидата в депутати Миколаївської міськради від "Слуги народу" Дениса Жело. Підпалювачів він назвав "боязкими ідіотами" і заявив, що "їм його не зламати".

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