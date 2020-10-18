На Львівщині напали на кандидата в депутати й побили його батька. Фото

У селищі Рудно на Львівщині напали на кандидата в депутати Львівської міської ради від "Народного Руху Украни" Богдана Каличака, побили його батька і розбили скло його автомобіля.

Інцидент, який стався 17 жовтня близько 17:20, підтвердила пресслужба обласної поліції на офіційному сайті. Ім'я потерпілого копи не уточнили, але його назвали представники політсили на сторінці у Facebook.

Розбите авто Facebook / Народний Рух України Львівщина

Правоохоронці отримали повідомлення від кандидата в міськраду про те, що невідомі особи перешкоджали проводити передвиборну агітацію, влаштували бійку і пошкодили його Opel.

Особи зловмисників пізніше встановили – це місцеві жителі віком 24 та 31 роки.

На Львівщині напали на кандидата в депутати Facebook / Народний Рух України Львівщина

Львівський осередок НРУ уточнив, що бійка сталася після зустрічі кандидата до Львівської ОТГ від політсили Ігоря Кузьмака з громадськістю.

"Батько знаходиться в лікарні, а сам Богдан дає свідчення поліції про злочин. Три особи в нетверезому стані спочатку напали на Богдана і його батька, а потім ломом розбили його машину. Ми вважаємо, що це провокація і підлі дії наших опонентів", – заявляється на сторінці НРУ в соцмережі.

Поліція встановила підозрюваних Facebook / Народний Рух України Львівщина

Слідчі Залізничного відділу поліції під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) КК.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п'яти років позбавлення волі.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двом підозрюваним у підкупі виборців в Одесі (главі виборчкому з подільником) обрали запобіжний захід – утримання під вартою з правом внесення застави для кожного в розмірі понад 600 000 гривен. Вони пропонували виборцям одну тисячу гривень за голос.