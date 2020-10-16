На Львівщині грабіжники жорстоко катували та вбили підприємця

На Львівщині троє чоловіків в балаклавах проникли в будинок підприємця та замучили його до смерті.

За попередньою версією поліції, причина жорстокого вбивства – пограбування, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Злочинці близько 22:00 15 жовтня перелізли через паркан будинку Жеребецького. Його 58-річну дружину побили, зв'язали та кинули в альтанці. Після цього зайшли в будинок, зв'язали та катували господаря.

Близько 1 години ночі жінці вдалося звільнитися, в будинку вона побачила мертвого чоловіка і викликала поліцію.

Жеребецький займався продажем земельних ділянок та будівництвом, був засновником шести компаній з назвою "Брюховель" з купівлі, продажу та оренди нерухомості та засновником кримської компанії ТОВ "САКІ-ЕКСПОРТ", яка здавала в оренду автотранспорт.

Видання "Дело" з посиланням на власні джерела повідомило, що напередодні вбивства бізнесмен продав нерухомість і вдома в нього, ймовірно, було близько $180 тисяч.

Як повідомив OBOZREVATEL, вночі 12 жовтня у Святошинському районі Києва зловмисники скоїли розбійний напад на подружжя М.: грабіжники в масках проникли в будинок, побили та пограбували господарів. У постраждалих забрали $100 тис., 15 тис. гривень і коштовності.