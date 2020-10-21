На Львівщині чоловік застрелив власну матір

У місті Новий Розділ на Львівщині син убив власну матір: тіло літньої жінки без ознак життя виявили 20 жовтня у квартирі одного з будинків.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Новороздільського відділення, повідомила пресслужба Нацполіції України.

Вони виявили на тілі жінки сліди насильницької смерті: вогнепальні поранення в області шиї та живота.

Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний 43-річний син жертви. Під час побутового конфлікту він кілька разів вистрелив у матір з револьвера Флобера. Поліцейські вилучили зброю та скерували її на експертне дослідження.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідчі Полтавського територіального управління Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою у вбивстві місцевого жителя. Зловмисник зізнався у скоєнні злочину й показав, де заховав тіло жертви.