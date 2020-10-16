На Луганщині знайшли дві схованки боєприпасів терористів. Фото

Олексій Тітофф Розслідування 12:50, 16.10.2020 Оновлено: 13:04, 16.10.2020

У Луганській області було виявлено два схрони з великокаліберними снарядами та гранатами.

Як повідомляє пресслужба СБУ, схованку знайшли в Новоайдарському районі на березі річки Айдар поблизу села Маловендлівка.

Спецслужби відзначили, що в схроні знаходилося п'ять артилерійських снарядів калібру 152 мм загальною вагою 40 кг у тротиловому еквіваленті і майже 500 патронів калібру 7,62 мм.

СБУ знайшла схованку зі зброєю

Другий схрон правоохоронці знайшли на дні висохлого озера біля села Старий Айдар Станично-Луганського району. Зі схованки було вилучено 38 гранат Ф-1 і майже 300 патронів різного калібру.

У СБУ відзначили, що обидві схованки були закладені у 2014-2015 роках. Боєприпаси навмисно сховали під воду, але через посуху схрони виявилися на поверхні. Небезпечний арсенал був знищений.

Боєприпаси на дні річки
Великокаліберні снаряди
Гранати

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ знайшла у схованках "Л/ДНР" понад 137 кг вибухівки та майже 100 тисяч боєприпасів.

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