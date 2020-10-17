На Луганщині заступника мера спіймали на хабарі. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Розслідування
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На Луганщині заступника мера спіймали на хабарі

Першого заступника міського голови на Луганщині зловили на хабарі. Чиновник вимагав "відкат" у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру і укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста.

Він отримав від місцевого підприємця 46 тисяч гривень за підряди на капітальний ремонт тротуару і облаштування скейт-парку, повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік був затриманий правоохоронцями в службовому кабінеті "на гарячому" під час отримання усієї суми неправомірної вигоди.

"Слідчі та процесуальні дії тривають. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу", – уточнили в ОГП.

Чиновник вимагав 46 тисяч гривень.
Чоловіка затримали.
Корупціонера піймали в Луганській області.
Заступника мера спіймали "на гарячому".
За гроші він обіцяв визнати підприємство переможцем тендера.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині спійманий "на гарячому" прокурор викинув хабар у вікно. Чоловік вимагав та отримав 25 тисяч гривень за відкриття кримінального провадження по захопленню земельної ділянки.

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