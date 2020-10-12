На Луганщині за кілька годин знайшли два тіла: деталі від поліції

У Сєвєродонецьку Луганської області за один день виявили два тіла. Обидві події трапилися 10 жовтня.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ Луганщини, тіла жінки і чоловіки були знайдені в проміжку кілька годин.

"Біля будинку. 10 по вул. Федоренка Сєвєродонецька з тілесними ушкодженнями виявлено труп 68-річної жінки. Пізніше до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку. 46А по пр. Хіміків виявлений труп 24-річного чоловіка", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що почалися оперативно-розшукові та слідчі заходи в рамках відкритих кримінальних проваджень по ст. 115 "Умисне вбивство" КК України.

Скріншот з камери спостереження

Поліцейські також звернулися з можливих свідків і очевидців злочину з проханням повідомити будь-яку інформацію.

Додамо, що інформоване джерело OBOZREVATEL зазначив, що у поліції поки немає підстав припускати, що ці два злочини пов'язані між собою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичні правоохоронці затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві, яке сталося в Солом'янському районі Києва.