На Луганщині влаштували новий підпал: здетонували снаряди, вогонь наблизився до електростанції
У Луганській області через підпал вдень 5 жовтня спалахнула пожежа між населеними пунктами Нижньотепле та Артема в Станичо-Луганському районі.
Вогонь підступив впритул до електропідстанцій, через нього на території почали вибухати боєприпаси. Про це повідомила пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації у Facebook.
Зазначається, що вогонь раптово запалав там, де пожеж не було навіть у 2014-15 роках після масштабних обстрілів ворогом території із граду. У відомстві підкреслили, що причиною став черговий підпал.
"Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від неї детонують нерозірвані боєприпаси", – підкреслили в РДА.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Луганській області в декількох районах загорілися ліси. Було зафіксовано 146 осередків займання.
У Станично-Луганської РДА повідомили, що ситуацію з гасінням пожеж ускладнила наявність безлічі вибухонебезпечних предметів, які детонували від високої температури.
Станом на ранок 1 жовтня пожежі підійшли до лінії розмежування.
У МВС підтвердили факти підпалів у Луганській області бойовиками "Л/ДНР".
На території Луганської області, де вирують лісові пожежі, найскладніша ситуація склалася в трьох районах уздовж лінії розмежування. Йдеться про Станично-Луганський, Новоайдарський та Сєвєродонецький райони, де в зону ураження потрапило 32 населені пункти.
4 жовтня на Луганщині тривало гасіння вогню. Попередньо, площа займання становила понад 20 тисяч гектарів.