На Луганщині влаштували новий підпал: здетонували снаряди, вогонь наблизився до електростанції

Марина Ліснічук Розслідування 13:50, 5.10.2020 Оновлено: 14:01, 5.10.2020

У Луганській області через підпал вдень 5 жовтня спалахнула пожежа між населеними пунктами Нижньотепле та Артема в Станичо-Луганському районі.

Вогонь підступив впритул до електропідстанцій, через нього на території почали вибухати боєприпаси. Про це повідомила пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації у Facebook.

Зазначається, що вогонь раптово запалав там, де пожеж не було навіть у 2014-15 роках після масштабних обстрілів ворогом території із граду. У відомстві підкреслили, що причиною став черговий підпал.

"Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від неї детонують нерозірвані боєприпаси", – підкреслили в РДА.

Скриншот повідомлення.
Facebook Станично-Луганська районна державна адміністрація

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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