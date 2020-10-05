На Луганщині влаштували новий підпал: здетонували снаряди, вогонь наблизився до електростанції

У Луганській області через підпал вдень 5 жовтня спалахнула пожежа між населеними пунктами Нижньотепле та Артема в Станичо-Луганському районі.

Вогонь підступив впритул до електропідстанцій, через нього на території почали вибухати боєприпаси. Про це повідомила пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації у Facebook.

Зазначається, що вогонь раптово запалав там, де пожеж не було навіть у 2014-15 роках після масштабних обстрілів ворогом території із граду. У відомстві підкреслили, що причиною став черговий підпал.

"Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від неї детонують нерозірвані боєприпаси", – підкреслили в РДА.

Скриншот повідомлення. Facebook Станично-Луганська районна державна адміністрація

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