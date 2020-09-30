На Луганщині спалахнуло 85 пожеж, із сіл, що горять, почалася евакуація. Фото і відео НП

У Луганській області в кількох районах горять ліси, зафіксовано 85 пожеж, із них 42 ліквідовано, в деяких селах евакуюють людей.

Про це повідомили в Facebook Луганської обласної держадміністрації. Для надання допомоги сформовано оперативний штаб.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая пожежі і вітер дуже сильні. В області очікують підтвердження режиму тиші, щоб була можливість відправити гасити вогонь два літаки.

Спікерка поліції Луганської області Тетяна Погукай у Facebook назвала місця найбільш сильних пожеж:

– Кряківка Новоайдарського району: верхова лісова пожежа площею понад 4 га, яка поширилася на село. За попередньою інформацією, вогнем пошкоджено шість приватних будинків, близько 10 господарських споруд;

– Трьохізбенка Новоайдарського району: верхова лісова пожежа площею понад 50 га, яка поширилася на село – пошкоджено два приватних будинки.

– Муратово, Капітанове, Гречишкино Новоайдарського району: тут евакуюють людей.

– Половинкине Старобільського району: за попередньою інформацією, займання в трьох осередках хвойної підстилки з переходом у верхову пожежу, загальна площа – 8 га. Існує загроза селам Половинкине і Байдівка;

– Малинове, Піщане, Артема Станично-Луганського району: за попередньою інформацією, горить близько 10 га лісу, існує загроза поширення пожежі на села.

До боротьби з вогнем залучено фахівців ДСНС, особовий склад лісової охорони, поліцейські, працівники агропромислових підприємств.

У пресслужбі ДСНС додали, що в зв'язку з сильним поривчастим вітром на території області є загроза подальшого розповсюдження лісових пожеж.

Пожежі охопили значну територію. Facebook

Полум'я пожеж видно з Сєвєродонецька.

Вогонь підібрався до околиць Сєвєродонецька. Facebook

У поліції Луганської області повідомили, що в Станично-Луганському районі в селі Красна Талівка загорілися чотири житлових будинки. Інформації про постраждалих не надходило.

Глава Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що до Сєвєродонецька виїхало 15 одиниць техніки та 75 осіб особового складу ДСНС Харківської області для надання допомоги в ліквідації пожеж.

У кількох селах вогонь пошкодив приватні будинки. Facebook

У деяких селах евакуюють людей. Facebook

Вогонь швидко поширюється. Facebook

Для надання допомоги сформовано оперативний штаб. Facebook

До боротьби з вогнем залучено фахівців ДСНС, особовий склад лісової охорони, поліцейські. Facebook

Вид на пожежу з околиць Сєвєродонецька. Telegram

Зафіксовано 85 пожеж. Facebook Луганської ОДА

Названо місця найбільш масштабних пожеж. Facebook Тетяни Погукай

До Сєверодонецька виїхало 15 одиниць техніки та 75 осіб особового складу ДСНС Харківської області. Telegram Харків 1654

Регіон, охоплений масштабними пожежами. Google

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 28 вересня, в селі Ніжньотепле Станично-Луганського району Луганської області продовжують гасити пожежу, що спалахнула напередодні на 20 га лісу.