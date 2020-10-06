На Луганщині сепаратиста-кандидата в мери викрили в підкупі виборців

У місті Кремінна Луганської області правоохоронці викрили на підкупі виборців й затримали кандидата в мери. Ним нібито виявився сепаратист Володимир Струк, котрий у 2014 році підтримував бойовиків "ЛНР".

Інформацію про викриття схеми з купівлі голосів повідомили у поліції області, однак не розкриваючи деталей. Світло на подію, вказавши ім’я головного фігуранта, пролив журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

"Вдень 4 жовтня, під час огляду одного з магазинів у м. Кремінна поліцейськими виявлено та вилучено продуктові набори та списки виборців, що вказує на організацію схеми зі скупки голосів на користь однієї з політичних сил і кандидата на посаду голови м. Кремінна… Встановлено свідків події та осіб, які встигли отримати продукти", – йшлося у повідомленні Нацполіції Луганської області.

В одному з магазинів м. Кремінна правоохоронці вилучили продуктові набори та списки виборців

Казанський заявив, що на підкупі виборців у Кремінній правоохоронці зловили саме сепаратиста Володимира Струка. За його словами, ще навесні 2019 року він написав заяву в СБУ за фактом співпраці Струка з незаконними збройними формуваннями "ЛНР", однак до цього часу на неї не було жодної реакції. Водночас після викриття сепаратиста на підкупі виборців, "трапилося диво" – і журналіста вже викликали на допит в СБУ щодо вказаної справи.

У Кремінній виборцям роздавали продуктові набори

"Струк не тільки не поніс відповідальності за державну зраду, але і готується купити собі крісло мера Кремінної старим перевіреним способом – банально роздаючи продукти місцевому жебракові населенню. Робиться все це абсолютно відкрито і в промислових масштабах. На фото – тільки одна точка", – написав він.

У підкупі виборців підозрюється сепаратист-кандидат у мери Кремінної

Крім того, журналіст додав, що поки що взагалі невідомо, чи понесе сепаратист відповідальність, або все ж таки стане мером міста.

"У підсумку, Струк знахабнів настільки, що поліція все ж була змушена зреагувати. А тепер головне питання – чи понесе Струк відповідальність? Після того, як поліція офіційно задокументувала підкуп, зробити вигляд, що нічого цього не було, вже не вийде. Якщо Струк все ж купить посаду мера, це означатиме, що державні структури з ним заодно і покривають його злочину", – підкреслив Казанський.

Подію прокоментував і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що поліція жорстко реагує на факти підкупу виборців.

"Цього разу припинено роботу "сітки", яку побудували для підкупу виборців за одного з кандидатів у мери м. Кремінна Луганської області. Будь ласка, якщо вам відомо про факти підкупу чи погроз – телефонуйте 102", – написав він у Facebook.

Скриншот посту журналіста. Facebook Денис Казанський

Скриншот посту. Facebook Антон Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Кремінна Луганської області намагалися зареєструвати людей із сусідніх селищ, щоб ті проголосували за певного кандидата на місцевих виборах 25 жовтня як жителі міста. За деякими даними, їх нібито звозив колишній регіонал, який співпрацював із бойовиками "ЛНР", Володимир Струк.