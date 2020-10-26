На Луганщині СБУ спіймала терориста "ЛНР", який воював проти України. Фото

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з військовими 14-ї ОМБР ЗСУ імені князя Романа Великого затримали на Луганщині терориста "ЛНР. Він перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації.

Як повідомила пресслужба СБУ, бойовик потрапив до рук українських захисників у Новоайдарському районі – безпосередньо на лінії бойового зіткнення поблизу села Трьохізбенка.

"За даними слідства СБУ, уродженець Сватівського району приєднався до російсько-терористичних угруповань наприкінці 2014 року. У складі так званої "4 окремої бригади 2 АК НМ ЛНР" він з 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС", – йдеться в повідомленні.

Слідчими органів безпеки затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Терористу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня СБУ встановила особу російського священника, який служив у лавах терористів "ДНР" і катував українських полонених. Він служив у одному з храмів Донецька, а в 2014 році приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку бойовиків "Восток" як військовий капелан і полковий священник. Згодом його було "підвищено" до помічника "командира".